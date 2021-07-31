"Замечаний на 170 листов". Лукашенко призвал доработать проект конституции Беларуси

Лукашенко объявил о проведении референдума в стране в начале 2022 года Фото: president.gov.by

"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна [Кочанова, глава совета национального собрания] с [главой конституционного суда Петром] Миклашевичем и [глава палаты представителей национального собрания] Владимир Павлович [Андрейченко] выкатили президенту. Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье", – сказал Лукашенко.

После этого конституцию вынесут на всенародное обсуждение, пообещал он.

"Пусть люди ознакомятся. И не позднее февраля мы проведем референдум", – добавил Лукашенко.