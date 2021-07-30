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Лукашенко заявил, что цель санкций Запада – оставить белорусов без пенсий и зарплат

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По мнению Лукашенко, страны Запада хотят деморализовать трудовые коллективы Беларуси
По мнению Лукашенко, страны Запада хотят деморализовать трудовые коллективы Беларуси
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что цель санкций Запада – оставить белорусов без пенсий и зарплат. Об этом 30 июля сообщает сайт президента Беларуси.

"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому вводит санкции поэтапно – пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют, прежде всего, по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания, особенно сейчас, и вызвать недовольство белорусов", – утверждает Лукашенко.

По его мнению, страны Запада хотят деморализовать трудовые коллективы Беларуси, вызвать новую волну стачек и протестов.

"Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития – социальное государство. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни. Он обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций. Тем более когда речь идет об уязвимых слоях населения", – сказал Лукашенко.

Контекст:

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

16 июня 2021 года стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.

7 июля вслед за США, Канадой и Великобританией санкции против Беларуси из-за самолета Ryanair расширила Швейцария.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, протесты, экономика, пенсии
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