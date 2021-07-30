Лукашенко заявил, что цель санкций Запада – оставить белорусов без пенсий и зарплат

"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому вводит санкции поэтапно – пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют, прежде всего, по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания, особенно сейчас, и вызвать недовольство белорусов", – утверждает Лукашенко.

По его мнению, страны Запада хотят деморализовать трудовые коллективы Беларуси, вызвать новую волну стачек и протестов.

"Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития – социальное государство. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни. Он обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций. Тем более когда речь идет об уязвимых слоях населения", – сказал Лукашенко.