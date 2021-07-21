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Лукашенко поручил оптимизировать дипмиссии Беларуси в Европе

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По словам Лукашенко, процесс оптимизации белорусских загранучреждений в Европе идет недостаточно интенсивно
По словам Лукашенко, процесс оптимизации белорусских загранучреждений в Европе идет недостаточно интенсивно
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, поручил премьер-министру республики Роману Головченко и главе администрации президента Игорю Сергеенко "серьезнейшим образом" посмотреть на "раздутые" дипломатические представительства страны в Европе. Об этом Лукашенко заявил 20 июля в Минске на совещании по приоритетам внешней политики, пишет сайт президента Беларуси.

"Надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе… Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, – они не просто отсутствует, они во вред государству?" – сказал Лукашенко.

По его словам, процесс оптимизации белорусских загранучреждений в Европе идет недостаточно интенсивно.

"Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? – отметил Лукашенко. – Если там надо один посол и помощник, ну снимите им двухкомнатную квартиру – и пусть работают".

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. 

МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложили выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Минска о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на решения Лукашенко.

Контекст:

Первые санкции против Беларуси и Лукашенко были введены США и, позднее, Евросоюзом еще в 2004 году в связи с наличием в стране политзаключенных и выборами, проведенными не в соответствии со стандартами ОБСЕ. С тех пор часть этих санкций была снята.

После выборов президента в Беларуси 2020 года, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста отношения Евросоюза и режима Лукашенко ухудшились. Ряд государств не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз со 2 октября 2020 года ввел четыре пакета санкций против Беларуси – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, репрессий против гражданского общества, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров.

Последними, 24 июня, Евросоюз ввел секторальные санкции. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в госсекторе Беларуси.

В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. Это сам Лукашенко, его ближайшее окружение и родственники, силовики, подавлявшие мирные протесты, бизнесмены, прокуроры, судьи и другие.

Лукашенко заявлял, что введенные странами Запада санкции свидетельствуют о "бессилии" этих государств.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, посольство, Брюссель, Минск, Европа, дипломаты, Евросоюз, сотрудничество, ЕС
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