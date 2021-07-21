Лукашенко поручил оптимизировать дипмиссии Беларуси в Европе

"Надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе… Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, – они не просто отсутствует, они во вред государству?" – сказал Лукашенко.

По его словам, процесс оптимизации белорусских загранучреждений в Европе идет недостаточно интенсивно.

"Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? – отметил Лукашенко. – Если там надо один посол и помощник, ну снимите им двухкомнатную квартиру – и пусть работают".

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций.

МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложили выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Минска о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на решения Лукашенко.