Лукашенко заявил, что посол Беларуси должен был "набить морду" главе МИД Латвии и мэру Риги

24 мая в Риге, где были вывешены флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг. Мэр латвийской столицы отметил, что этот жест – инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Эта ситуация привела к дипломатическому кризису и заморозке отношений между Латвией и Беларусью.

"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", – заявил Лукашенко.

Он подверг критике и некоторых других руководителей диппредставительств Белоруссии, которые "пустили на самотек" ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону противников действующей власти.

"Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине (Владимир Астапенко), Испании (Павел Пустовой), Словакии (Игорь Лещеня), Латвии (Василий Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Павел Мацукевич), Дубае (Игорь Бондарев). Я уже не говорю про [Павла] Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей", – заявил Лукашенко.

Все они были ранее уволены и лишены Лукашенко посольских рангов.

Он пообещал "не церемониться с предателями" и в дальнейшем лишать рангов "всех, кто не оправдал высокое звание дипломата".

Также Лукашенко распорядился сократить состав посольств в странах ЕС. По его мнению, одного посла с помощником в двухкомнатной квартире будет достаточно.