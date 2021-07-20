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Лукашенко заявил, что посол Беларуси должен был "набить морду" главе МИД Латвии и мэру Риги

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Лукашенко пообещал "не церемониться с предателями" в иностранных представительствах Беларуси
Лукашенко пообещал "не церемониться с предателями" в иностранных представительствах Беларуси
Фото: president.gov.by

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал посла Беларуси в Риге за то, что тот не отреагировал "по-мужски" на инцидент с белорусским флагом и не "набил морду" латвийским официальным лицам. Об этом он заявил на совещании 20 июля, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

24 мая в Риге, где были вывешены флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг. Мэр латвийской столицы отметил, что этот жест – инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Эта ситуация привела к дипломатическому кризису и заморозке отношений между Латвией и Беларусью. 

"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", – заявил Лукашенко.

Он подверг критике и некоторых других руководителей диппредставительств Белоруссии, которые "пустили на самотек" ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону противников действующей власти.

"Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине (Владимир Астапенко), Испании (Павел Пустовой), Словакии (Игорь Лещеня), Латвии (Василий Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Павел Мацукевич), Дубае (Игорь Бондарев). Я уже не говорю про [Павла] Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей", – заявил Лукашенко.

Все они были ранее уволены и лишены Лукашенко посольских рангов. 

Он пообещал "не церемониться с предателями" и в дальнейшем лишать рангов "всех, кто не оправдал высокое звание дипломата". 

Также Лукашенко распорядился сократить состав посольств в странах ЕС. По его мнению, одного посла с помощником в двухкомнатной квартире будет достаточно.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

После этого ЕССША, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

Теги: Беларусь, Латвия, Александр Лукашенко, посольство, флаг, дипломаты, послы
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