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Лукашенко: То, что сейчас творится в мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война"

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Лукашенко: Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти
Лукашенко: Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по приоритетам внешней политики заявил, что происходящее в мире – это "война". Об этом 20 июля сообщает сайт президента Беларуси.

"То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", – утверждает Лукашенко.

По его словам, эта "война" еще не приобрела очертаний горячего конфликта.

"Ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, в экономике, финансах. Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального средства от коронавируса. Он явился одним из триггеров, спровоцировав новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире: протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве", – сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что Беларусь ощутила на себе все последствия мирового кризиса.

"Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. Как готовятся и реализуются такие цветные блицкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны", – резюмировал Лукашенко.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

После этого ЕССША, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, война, конфликт
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