Лукашенко: То, что сейчас творится в мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война"

Лукашенко: Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти Фото: president.gov.by

"То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", – утверждает Лукашенко.

По его словам, эта "война" еще не приобрела очертаний горячего конфликта.

"Ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, в экономике, финансах. Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального средства от коронавируса. Он явился одним из триггеров, спровоцировав новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире: протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве", – сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что Беларусь ощутила на себе все последствия мирового кризиса.

"Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. Как готовятся и реализуются такие цветные блицкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны", – резюмировал Лукашенко.