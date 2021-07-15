Лукашенко позволил привлекать армию к разгону протестов в Беларуси

Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя".

"В законе конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан", – уточнили в пресс-службе.

Документ дополнил ограничения в работе СМИ. Теперь при введении чрезвычайного положения в Беларуси могут остановить выпуск и распространение продукции СМИ, в том числе иностранных, установить особый порядок аккредитации журналистов, ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Закон расширяет круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения за счет включения военизированных организаций, добавили в ведомстве.

"Это позволит максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, госкомитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований. Задачи, которые выполняют привлекаемые органы, дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности", – сказано в сообщении.

Допускается привлечение вооруженных сил Беларуси для решения задач во время протестов.

"С учетом полученного практического опыта указываются задачи вооруженных сил в рамках этой системы: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов", – сообщили в администрации.