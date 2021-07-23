Лукашенко отказался от части президентских полномочий

Лукашенко находится у власти с 1994 года Фото: EPA

Речь идет о президентских функциях, касающихся приватизации государственной собственности.

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству, если они находятся в собственности административно-территориальных единиц, облисполкомам и Минскому горисполкому", – отметили в релизе.

Лукашенко 9 мая подписал декрет на случай своей насильственной смерти. Документом предусматривается, что в случае гибели Лукашенко в результате покушения, теракта, "внешней агрессии, иных насильственных действий" его полномочия перейдут Совету безопасности страны во главе с премьер-министром.