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В Конституционном суде Беларуси планируют ограничить количество президентских сроков

Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года
Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года
Фото: EPA

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в конституции страны, что один человек может быть президентом не более двух сроков. Об этом он сказал на девятом заседании конституционной комиссии, где подводились итоги разработки предложений по изменению конституции, сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", – сказал Миклашевич.

Аналогичное правило действует с прошлого года в России. В январе 2020 Госдума РФ единогласно приняла в первом чтении и окончательно утвердила 14 марта поправки, которые запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. 

В то же время, Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко был президентом пять сроков подряд. Легитимность нынешнего, шестого срока не признается большинством государств. 

Контекст:

На январь-февраль 2022 года в Беларуси планируется референдум по поправкам в конституцию.

Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году).

Выборы в стране прошли 9 августа прошлого года, по официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несогласные с результатами голосования с тех пор устраивают массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, президент
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