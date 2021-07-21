В Конституционном суде Беларуси планируют ограничить количество президентских сроков

"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", – сказал Миклашевич.

Аналогичное правило действует с прошлого года в России. В январе 2020 Госдума РФ единогласно приняла в первом чтении и окончательно утвердила 14 марта поправки, которые запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда.

В то же время, Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко был президентом пять сроков подряд. Легитимность нынешнего, шестого срока не признается большинством государств.