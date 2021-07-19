Под видом белорусских санкций хотят запретить импорт удобрений в Украину – СМИ

Авторы опросили участников рынка, и те отметили, что в Украине ситуация с удобрениями сложная. Холдинг Фирташа Ostchem злоупотребляет своим положением, и запрет на импорт удобрений это положение усугубит. В статье отмечается, что необходимость запрета обосновывают в том числе санкциями против режима объявившего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен заявил, что украинские компании экспортируют свою продукцию по более низким ценам, чем поставляют аграриям в Украине.

"Несмотря на то, что они фактически несут дополнительные расходы, чтобы доставить продукцию в порт, перегрузить ее на судно и отправить в страну-импортера, отечественный сельхозпроизводитель, расположенный прямо у завода, получает те же удобрения значительно дороже", – сказал Сластен.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного союза Михаил Соколов добавил, что цены на удобрения в Украине действительно выше, чем на мировом рынке.

"Наши производители удобрений умудряются продавать свои удобрения внутри страны дороже, чем цена, по которой они их экспортируют. И, на наш взгляд, уже одного этого факта достаточно, чтобы все эти вопросы [о квотах на импорт удобрений] прекратить обсуждать", – убежден он.

Соколов подчеркнул, что если украинские производители дадут аграриям конкурентную цену, то спрос на импортные удобрения упадет и вопрос о запрете на ввоз в Украину снимется сам по себе. Ограничение же импорта снизит конкурентоспособность аграрной продукции и позволит производителям в Украине монополизировать рынок и бесконтрольно повышать цены, от чего пострадают фермеры, считает он.