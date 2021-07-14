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Украинские химики призвали Минэкономики ввести ограничения на азотно-фосфорные удобрения из Беларуси

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Представители украинского химпрома призвали ограничить ввоз белорусских удобрений
Представители украинского химпрома призвали ограничить ввоз белорусских удобрений
Фото: depositphotos.com

Союз химиков Украины в марте 2021 года подал антидискриминационное заявление в Министерство экономического развития по хлористому калию из Беларуси в интересах государственного предприятия "Сумыхимпром" и Днепропетровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ). Об этом в интервью изданию Hubs рассказал вице-президент союза Игорь Гольченко.

"Мы просим ввести ограничения на импорт белорусских NP [азотно-фосфорных] удобрений на том основании, что Беларусь нас дискриминирует по хлористому калию. Это действия внутри одного сектора, ничьих интересов они не задевают, это абсолютно в интересах национальных производителей. Поэтому мы считаем, что есть все условия, чтобы решение было принято", – сказал он.

Как пояснил Гольченко, на протяжении последних пяти лет Украина получает только премиальную – наиболее высокую – цену на хлористый калий белорусского государственного монополиста "Беларуськалий". Для Украины цена на него на 15–20% выше, чем для остальных стран. Хлористый калий является сырьем для производства удобрений NPK, которые в Украине производят "Сумыхимпром" и ДЗМУ.

"Такой ценой калия двух украинских производителей фактически выдавливают с внутреннего рынка, делая цену на его товар заведомо завышенной и неконкурентной по сравнению с белорусским аналогом. Естественно, освобождая рынок для собственных производителей", – отметил он.

По оценкам Союза химиков, ограничения на ввоз белорусского NP позволят частично вернуть украинский рынок сложных удобрений украинским производителям. По расчетам объединения, "Сумыхимпром" и ДЗМУ будут загружены на 80% мощности (рынок Украины оценивается в 450–500 тыс. тонн), и эти два производителя станут более конкурентными. На ДЗМУ уже начали синтезировать ортофосфорную кислоту – сырье для производства удобрений с фосфором.

Аргументируя необходимость принятия защитных мер в пользу украинского рынка, Гольченко подчеркнул, что европейские и американские санкции против Беларуси уже сильно влияют на украинский рынок, в частности с белорусскими производителями удобрений отказываются работать американские компании, рынок ЕС для белорусов также сужается. На территории Евразийского экономического союза все занято российскими производителями, поэтому все, что белорусские компании не могут продать на западные рынки, идет в Украину.

"Белорусские производители в мае и июне уже ввезли на рынок вдвое больше удобрений КАС и NPK, чем в апреле. Но снижение цены на рынке для химиков влечет минус по выручке, отсутствие денег на инвестиции. Краткосрочный эффект от низкой цены сменяется замедлением всей экономики", – считает Гольченко.

Он добавил, что украинский рынок удобрений "постоянно на радаре транснациональных корпораций", их импортеров, а интересы белорусских компаний в Украине лоббируют в том числе представители крупных российских производителей. Российские химические компании активно используют альтернативные каналы ввоза своей продукции в Украину – через Беларусь, Турцию, Болгарию, Литву, Польшу.

По информации Гольченко, вопрос ограничений на импорт удобрений из Беларуси обсуждался на встрече в Минэкономики: "Была продуктивная дискуссия с аграриями, с представителями ключевых ассоциаций, Украинского клуба аграрного бизнеса и "Всеукраїнської аграрної ради". Они готовы нас поддержать… Теперь мы ожидаем реакции от Министерства экономики… В обмен на квоты мы предлагаем ввести benchmark – добровольные ценовые ограничения. По сути, химические предприятия дают гарантии, что их отпускная цена не будет подниматься выше этой планки. По такой схеме работает сейчас цена на серную кислоту в условиях введенных квот".

В Союзе химиков считают белорусский кейс "индикатором того, на самом ли деле Министерство экономики защищает интересы национальных производителей и потребителей".

Теги: Украина, Беларусь, санкции, экономика, импорт
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