Химпредприятия Днепропетровской области просят Зеленского обратить внимание на импорт минеральных удобрений в Украину

Профсоюзы и работники предприятий в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявили, что последние шаги правительства направлены против химической отрасли Украины и приняты в пользу иностранных производителей, в том числе из России.

На заводах заявили, что просят президента повлиять на решение об импорте удобрений Фото: president.gov.ua

Два крупнейших предприятия по производству минеральных удобрений Днепропетровской области – "Днепразот" и Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ) – направили в Офис президента Украины Владимира Зеленского открытые письма по итогам собраний трудовых коллективов, которые прошли на этой неделе, сообщает "Информатор".

Так они отреагировали на решения Кабинета Министров Украины и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) по поводу импорта минеральных удобрений. 22 июня комиссия решила завершить специальные расследования без введения мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химических предприятий. Профсоюзы и работники предприятий считают, что такой шаг направлен против химической отрасли Украины и предпринят в пользу иностранных производителей, в том числе из России.

"Результаты специальных расследований Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства подтверждают наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке. Все имеющиеся данные указывают на наличие экономической целесообразности и критической необходимости внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных законом Украины и нормами ВТО, – цитирует "Информатор" письмо "Днепразота". – Объемы импортной продукции, которые в последние годы постоянно растут, создают неконкурентную ситуацию на рынке внутри Украины и наносят ощутимый ущерб национальным предприятиям химической отрасли. МКМТ фактически приняла решение, которое прямо противоречит выводам специальных расследований Министерства развития экономики, ссылаясь на якобы "национальные интересы", суть которых не была донесена ни одной из заинтересованных сторон".

На ДЗМУ добавили, что государство пренебрегает интересами отечественного химпрома и углубляет кризис в Украине.

"Вопрос введения ограничительных мер в отношении импорта удобрений многими лоббистами подается как ограничение конкуренции и как следствие – рост цен. Мы ни в коем случае не ставили целью такое развитие событий, а лишь требовали и требуем обеспечить условия загрузки наших производственных мощностей для увеличения внутреннего производства и предоставить нам возможность сохранить рабочие места", – сказано в обращении "Днепразота".

Работники отмечают, что к Зеленскому уже обратились "Северодонецкое объединение "Азот", "Сумыхимпром", черкасский "Азот", готовят свои письма и другие предприятия.

"На отечественных химических предприятиях работает около 25 000 сотрудников. Часть предприятий уже начала сокращение персонала из-за тяжелого финансового состояния, усиленного также карантинными мерами. Большинство химических предприятий являются градообразующими. В большинстве семей заработная плата является единственным источником дохода, – подчеркивают авторы. – Мы обращаемся к вам с просьбой услышать голос трудовых коллективов украинского химпрома, а не только голос лоббистов российского импорта. Мы призываем вас быть в этой дискуссии за общим столом и отработать альтернативные механизмы и компромиссные решения".

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Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планировала ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".

16 июня в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства министр Игорь Петрашко и его заместитель Тарас Качка встретились с директорами химических предприятий и обсудили с ними квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

"Встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить", – цитировали "Українські новини" заявление директоров химпредприятий.