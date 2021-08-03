Беженка из Беларуси о Шишове: Его явно брали, и не один человек. В нашем понимании, это сделал КГБ, за ним следили

Это не самоубийство, уверена она. По словам Букиной, Шишов 8 августа планировал в Киеве масштабную акцию к первой годовщине с начала столкновений в Беларуси после президентских выборов.

"Поэтому это не самоубийство однозначно. На лице следы побоев. Его явно брали, и не один человек. В нашем понимании, это сделал КГБ (Комитет государственной безопасности. – "ГОРДОН"), за ним следили. Он сообщал в полицию о том, что за ним явно следят. Он обращался к СБУ, то есть информацию такую он давал и органы об этом знали", – отметила Букина.