"Спланированная операция". В "Белорусском доме в Украине" заявили, что за Шишовым следили

В БДУ отмечают, что переехать в Украину Шишов был вынужден осенью 2020 года, после выхода на гомельские протесты в августе.
"Он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", – сообщают в организации.
В БДУ утверждают, что за Шишовым велась слежка, о чем они сообщали полиции. Также представители организации неоднократно получали предупреждения как от местных источников в Украине, так и от источников в Беларуси о возможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.
"Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия", – заявили в организации.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в "Белорусском доме в Украине".
3 августа полиция Киева сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители, среди прочих, рассматривают версию убийства, замаскированного под суицид.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством