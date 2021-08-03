"Спланированная операция". В "Белорусском доме в Украине" заявили, что за Шишовым следили

В БДУ отмечают, что переехать в Украину Шишов был вынужден осенью 2020 года, после выхода на гомельские протесты в августе.

"Он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", – сообщают в организации.

В БДУ утверждают, что за Шишовым велась слежка, о чем они сообщали полиции. Также представители организации неоднократно получали предупреждения как от местных источников в Украине, так и от источников в Беларуси о возможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

"Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия", – заявили в организации.