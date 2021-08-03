На лице найденного повешенным Шишова были следы избиения – представитель "Белорусского дома в Украине"

"Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", – сказал Шчучко.

Он заявил, что все активные члены БДУ получали информацию, что в Украину "прибывают люди из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения".

"В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все. Виталий просил меня позаботиться о близких людях, которые его окружают. У него было странное предчувствие", – добавил он.