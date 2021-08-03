Грозев: Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти главы "Белорусского дома в Украине"

"Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", – сказал он.
Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.
"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость [о смерти Шишова]. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", – анонсировал Грозев.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители, среди прочих, рассматривают версию убийства, замаскированного под суицид.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.