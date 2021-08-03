Грозев: Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти главы "Белорусского дома в Украине"

"Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", – сказал он.

Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.

"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость [о смерти Шишова]. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", – анонсировал Грозев.