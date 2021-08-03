"Рядом с нами два людоедских режима. Стеной от них не отгородишься". Соцсети обсуждают смерть главы "Белорусского дома в Украине" Шишова

Случившееся вызвало бурную реакцию в социальных сетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов считает, что смерть Шишова – это еще одно политическое убийство вроде убийства журналиста Павла Шеремета, след от которого ведет на север.

"Кто будет доверять нам, если у нас убивают руководителей белорусской оппозиции? Можем ли мы доверять сами себе и своим спецслужбам? Они должны следить за руководителями оппозиции режима [считающегося себя президентом Александра] Лукашенко на нашей территории, не так ли? Режима, который уверенно дрейфует к северокорейскому, пытаясь арестовывать даже своих спортсменов, возвращая их с Олимпиады", – возмутился экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко считает, что после смерти Шишова белорусы больше не смогут чувствовать себя в безопасности в Украине.

Главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева, комментируя ситуацию, заявила, что Беларусь за последний год окончательно превратилась в Северную Корею, только возле украинской границы.

"Просто какой-то дикий сюр... Передаю привет контрразведке нашего СБУ, что под их носом белорусское КГБ вычищает несогласных как у себя дома", – отметила нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

Нардеп от "Европейской солидарности" и глава межфракционного объединения "За свободную Беларусь" Алексей Гончаренко опубликовал заявление объединения по поводу случившегося. В нем говорится, что министр внутренних дел Денис Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, так как к нему могут быть причастны белорусские спецслужбы.

Бывшая глава пресс-службы НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская напомнила, что рядом с Украиной находятся "два людоедских режима", от которых не отгородиться стеной.

Политолог Виктор Таран отметил, что после случая с Шишовым все больше склоняется к версии, что журналиста Шеремета в Киеве подорвали белорусские спецслужбы.

Депутат от "Голоса" Ирпенского горсовета Михайлина Скорик уверена, что смерть Шишова доказывает, что белорусские спецслужбы активны на территории Украины не меньше, чем российские. Поэтому, по ее мнению, этим делом должна заниматься не полиция, а контрразведка и СБУ.

"Власти Беларуси не стесняются убивать уже и за своими границами. Ужасно, что мы стали соучастниками этого. Между тем СБУ, которая должна защищать страну от терроризма, похищает и раздевает судей", – возмутилась журналист изданий "Фокус" и НВ Марина Шашкова.

"Ритуальное, демонстративное убийство Виталия Шишова, совершенное, чтобы показать, что сокрытие в Украине от преследований со стороны диктаторских режимов является ненадежным и не обеспечивает элементарной защиты", – прокомментировал ситуацию директор фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Шеф-редактор агентства УНИАН Михаил Ганницкий считает, что смерть Шишова – это приговор украинской системе.

"В Украине нельзя рассчитывать на убежище, так как выстроенная у нас госмашина не способна адекватно работать, а специалисты по защите и безопасности способны лишь калечить подростков возле ночных клубов", – написал он.

"Если ты беззаконно залезаешь в чужой дом, чтобы кого-то украсть, будь готов, что враг залезет в твой дом, чтобы кого-то убить", – прокомментировал экс-генпрокурор Юрий Луценко, очевидно, намекнув на похищение судьи Николая Чауса.

Журналистка Татьяна Даниленко напомнила, что гибель Шишова – не первая смерть противников белорусского режима. Год назад по такому же сценарию был убит белорусский ультрас Никита Кравцов, участвовавший в протестах.