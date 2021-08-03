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ПОЛИТИКА

"Рядом с нами два людоедских режима. Стеной от них не отгородишься". Соцсети обсуждают смерть главы "Белорусского дома в Украине" Шишова

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Шишова нашли повешенным в парке Киева
Шишова нашли повешенным в парке Киева
Фото: vvshishov / Instagram

2 августа в Киеве пропал глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Эта организация оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством. На следующий день Шишова нашли повешенным в парке Киева, полиция не исключает убийство, замаскированное под суицид. Представители "Белорусского дома" уверены, что случившееся – спланированная акция белорусских властей.

Случившееся вызвало бурную реакцию в социальных сетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов считает, что смерть Шишова – это еще одно политическое убийство вроде убийства журналиста Павла Шеремета, след от которого ведет на север.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4296488833767953

"Кто будет доверять нам, если у нас убивают руководителей белорусской оппозиции? Можем ли мы доверять сами себе и своим спецслужбам? Они должны следить за руководителями оппозиции режима [считающегося себя президентом Александра] Лукашенко на нашей территории, не так ли? Режима, который уверенно дрейфует к северокорейскому, пытаясь арестовывать даже своих спортсменов, возвращая их с Олимпиады", – возмутился экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1498237767190241

Журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко считает, что после смерти Шишова белорусы больше не смогут чувствовать себя в безопасности в Украине.

https://www.facebook.com/t.nikolayenko/posts/6660368557322083

Главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева, комментируя ситуацию, заявила, что Беларусь за последний год окончательно превратилась в Северную Корею, только возле украинской границы.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10223559970563903

"Просто какой-то дикий сюр... Передаю привет контрразведке нашего СБУ, что под их носом белорусское КГБ вычищает несогласных как у себя дома", – отметила нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

https://www.facebook.com/solomiia.bobrovska/posts/3988223067957246

Нардеп от "Европейской солидарности" и глава межфракционного объединения "За свободную Беларусь" Алексей Гончаренко опубликовал заявление объединения по поводу случившегося. В нем говорится, что министр внутренних дел Денис Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, так как к нему могут быть причастны белорусские спецслужбы.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4342573792448491

Бывшая глава пресс-службы НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская напомнила, что рядом с Украиной находятся "два людоедских режима", от которых не отгородиться стеной.

https://www.facebook.com/aliona.osmolovska/posts/4495588717160665

Политолог Виктор Таран отметил, что после случая с Шишовым все больше склоняется к версии, что журналиста Шеремета в Киеве подорвали белорусские спецслужбы.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158554398621859

Депутат от "Голоса" Ирпенского горсовета Михайлина Скорик уверена, что смерть Шишова доказывает, что белорусские спецслужбы активны на территории Украины не меньше, чем российские. Поэтому, по ее мнению, этим делом должна заниматься не полиция, а контрразведка и СБУ.

https://www.facebook.com/mikhailyna.skoryk/posts/2324750754327339

"Власти Беларуси не стесняются убивать уже и за своими границами. Ужасно, что мы стали соучастниками этого. Между тем СБУ, которая должна защищать страну от терроризма, похищает и раздевает судей", – возмутилась журналист изданий "Фокус" и НВ Марина Шашкова.

https://www.facebook.com/shashkova.maryna/posts/5901555993250647

"Ритуальное, демонстративное убийство Виталия Шишова, совершенное, чтобы показать, что сокрытие в Украине от преследований со стороны диктаторских режимов является ненадежным и не обеспечивает элементарной защиты", – прокомментировал ситуацию директор фонда "Возрождение" Александр Сушко.

https://www.facebook.com/osushko/posts/4575599712490759

Шеф-редактор агентства УНИАН Михаил Ганницкий считает, что смерть Шишова – это приговор украинской системе.

"В Украине нельзя рассчитывать на убежище, так как выстроенная у нас госмашина не способна адекватно работать, а специалисты по защите и безопасности способны лишь калечить подростков возле ночных клубов", – написал он.

https://www.facebook.com/gannitsky/posts/6711105732248805

"Если ты беззаконно залезаешь в чужой дом, чтобы кого-то украсть, будь готов, что враг залезет в твой дом, чтобы кого-то убить", – прокомментировал экс-генпрокурор Юрий Луценко, очевидно, намекнув на похищение судьи Николая Чауса.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1853750561490777

Журналистка Татьяна Даниленко напомнила, что гибель Шишова – не первая смерть противников белорусского режима. Год назад по такому же сценарию был убит белорусский ультрас Никита Кравцов, участвовавший в протестах.

https://www.facebook.com/tdanylenko/posts/4352203898171685

Теги: Беларусь, смерть, убийство, соцсети, Виталий Шишов
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