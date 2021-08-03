"Не забудем, не простим!" Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти погибшего активиста Шишова

Представители белорусской диаспоры в Киеве собрались на акцию памяти Шишова Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Telegram

Под зданием собралось около 200 человек. Пришли белорусские эмигранты, сотрудники "Белорусского дома в Украине", а также, отмечают "Ґрати", представители "Нацкорпуса" и других украинских националистических организаций.

Участники скандируют: "Жыве Беларусь", "Не забудем, не простим!", "Герои не умирают, пока их помнят". Люди держат фото Шишова, на которых написано: "Светлая память герою свободной Беларуси".

Напротив белорусского посольства установлены фотографии Шишова и других погибших оппозиционеров в цветах и лампадках.

Девушка погибшего Божена Жолудь выступила перед участниками акции. Она обратилась ко всем белорусам и сквозь слезы призвала их брать в руки оружие, поскольку мирно победить режим не получится.

После ее речи участники акции зажгли файеры и дымовые шашки в белых и красных цветах.