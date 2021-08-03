"Не забудем, не простим!" Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти погибшего активиста Шишова

Под зданием собралось около 200 человек. Пришли белорусские эмигранты, сотрудники "Белорусского дома в Украине", а также, отмечают "Ґрати", представители "Нацкорпуса" и других украинских националистических организаций.
Участники скандируют: "Жыве Беларусь", "Не забудем, не простим!", "Герои не умирают, пока их помнят". Люди держат фото Шишова, на которых написано: "Светлая память герою свободной Беларуси".
Напротив белорусского посольства установлены фотографии Шишова и других погибших оппозиционеров в цветах и лампадках.
Девушка погибшего Божена Жолудь выступила перед участниками акции. Она обратилась ко всем белорусам и сквозь слезы призвала их брать в руки оружие, поскольку мирно победить режим не получится.
После ее речи участники акции зажгли файеры и дымовые шашки в белых и красных цветах.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Европейские политики также считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участия в протестах против фальсификации выборов в Беларуси в августе.