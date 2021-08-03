Зеленский держит на контроле дело о смерти главы "Белорусского дома в Украине" – спикер президента Украины

"Мы пристально следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле. Нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси. Нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета – осени 2020 года приехали в Украину, – чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы над этим также работаем", – заявил он.
Реакция президента также будет в случае, если точно выяснится, что это была операция белорусских спецслужб, добавил Никифоров.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.