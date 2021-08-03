"Содрана кожа на носу, ссадины на груди". В Нацполиции рассказали о травмах на теле главы "Белорусского дома в Украине"

"У него были ссадины. Просто содрана кожа на носу. На левом колене и груди [также ссадины]. Небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня", – заявил он.

Кроме этого, возле тела Шишова сегодня утром правоохранители нашли мобильный телефон. Также на одном из пеньков выявили след от обуви.

"Изучаем, чей это след. Виталия или кого-либо еще. Что касается пенька – высота от петли веревки до земли – 3,8 метра. Высота первого пенька – 60 см, второго, который рядом находился, – 50 см. Рост Виталия – 1,85 метра", – рассказал Клименко.

По данным полицейских, Шишов был повешен на веревке, которая была сложена в четыре слоя.