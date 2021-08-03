"Содрана кожа на носу, ссадины на груди". В Нацполиции рассказали о травмах на теле главы "Белорусского дома в Украине"

"У него были ссадины. Просто содрана кожа на носу. На левом колене и груди [также ссадины]. Небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня", – заявил он.
Кроме этого, возле тела Шишова сегодня утром правоохранители нашли мобильный телефон. Также на одном из пеньков выявили след от обуви.
"Изучаем, чей это след. Виталия или кого-либо еще. Что касается пенька – высота от петли веревки до земли – 3,8 метра. Высота первого пенька – 60 см, второго, который рядом находился, – 50 см. Рост Виталия – 1,85 метра", – рассказал Клименко.
По данным полицейских, Шишов был повешен на веревке, которая была сложена в четыре слоя.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.