Найденный мертвым глава "Белорусского дома в Украине" собирал информацию о сотрудниках КГБ Беларуси – NEXTA

"Виталий Шишов раскрывал тихарей на акциях в Киеве. В июне он завел Telegram-канал для сбора информации о чекистах, работающих за пределами Беларуси", – говорится в сообщении.

В первом сообщении на канале "Тихари на экспорт" автор призывает делиться сведениями о людях, которые могут работать на режим Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.

"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки, уже отметились на акциях диаспоры Киева", – сказано в посте.