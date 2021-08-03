Найденный мертвым глава "Белорусского дома в Украине" собирал информацию о сотрудниках КГБ Беларуси – NEXTA

"Виталий Шишов раскрывал тихарей на акциях в Киеве. В июне он завел Telegram-канал для сбора информации о чекистах, работающих за пределами Беларуси", – говорится в сообщении.
В первом сообщении на канале "Тихари на экспорт" автор призывает делиться сведениями о людях, которые могут работать на режим Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.
"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки, уже отметились на акциях диаспоры Киева", – сказано в посте.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители, среди прочих, рассматривают версию убийства, замаскированного под суицид.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.