Белорусские хакеры, противостоящие Лукашенко, взломали паспортную систему Беларуси

"Система "АИС Паспорт" в надежных руках! Оказалось, что в дальнем углу лукашисты пытались спрятать в базе наиболее "ценные кадры", тысячи морд. Огромное спасибо [министру внутренних дел Беларуси Ивану] Кубракову (ни разу не лох). У обычных сотрудников нет доступа к этим записям, а вот через его акк эти записи можно было выкачать", – отметили хакеры.

В их распоряжении оказались данные миллионов белорусов, включая скрытые записи о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и разведчиков в Евросоюзе, отмечает "Настоящее время".

"Кибер-Партизаны" выложили паспортные данные председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который переехал в Минск в 2010 году.

В Telegram-канале "Кибер-Сливы" 28 июля опубликовали данные младшего сына Лукашенко Николая. Согласно им, матерью сына является Ирина Абельская.

"Фото иллюстрируют метаморфозы превращения розовощекого мальчика в чела с бронежилетом и калашом. Шкловское чудовище, верни ребенка маме", – заявили в сообщении.

Источник данных, полученных хакерами, – информационная система "Паспорт", созданная предприятием "Тодес" по заказу МВД страны.

Власти Беларуси официально не комментировали кибератаку. Использование вредоносных программ в Уголовном кодексе Беларуси карается сроком до 10 лет, а несанкционированный доступ к компьютерной информации – до двух лет.

"Настоящее время" уточнило, что сообщество "Кибер-Партизаны" было создано в сентябре 2020 года после президентских выборов в Беларуси. Хакеры взламывали сайты белорусских госканалов и пускали в интернет-эфир кадры с задержаниями демонстрантов, публиковали на государственных сайтах призывы выходить на митинги и раскрывали имена силовиков, причастных к пыткам демонстрантов.