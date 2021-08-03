Американские дипломаты ждут от украинских властей "глубокого" расследования смерти главы "Белорусского дома в Украине"

"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Шишова в Киеве, мы выражаем глубокие соболезнования его близким", – отметили американские дипломаты.
Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин. (2/2)— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 3, 2021
В посольстве подчеркнули, что смерть Шишова произошла "на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом".
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.