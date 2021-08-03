В ЕС ждут выяснения причин смерти Шишова

"Украинские власти расследуют этот случай, и мы ждем [результатов], чтобы понять причину этой очень трагической смерти", – заявила она.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители, среди прочих, рассматривают версию убийства, замаскированного под суицид.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что правоохранители рассматривают две основные версии причин смерти Шишова: самоубийство или убийство, замаскированное под суицид.

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.