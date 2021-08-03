В Нацполиции заявили, что глава "Белорусского дома в Украине" не жаловался на слежку

"Хочу заверить, мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли были быть поданы в полицию. Таких обращений не было ни в прошлом, ни в этом году", – сказал Клименко.
Глава Нацполиции пообещал, что если в ходе досудебного расследования правоохранители получат дополнительную информацию о слежке за Шишовым, эту информацию "сразу срочно передадут соответствующим службам".
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.