В Нацполиции назвали основные версии причин смерти главы "Белорусского дома в Украине"

В полиции предполагают, что это было либо самоубийство, либо умышленное убийство под видом суицида.

"Все это мы можем узнать после опроса свидетелей, анализа записей видеокамер и ряда экспертиз. Мы параллельно изучаем, как жил потерпевший, [информацию] о его общественной деятельности", – уточнил он.

Клименко не исключил, что в ходе расследования возникнут и другие версии.