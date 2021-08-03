В Нацполиции назвали основные версии причин смерти главы "Белорусского дома в Украине"

В полиции предполагают, что это было либо самоубийство, либо умышленное убийство под видом суицида.
"Все это мы можем узнать после опроса свидетелей, анализа записей видеокамер и ряда экспертиз. Мы параллельно изучаем, как жил потерпевший, [информацию] о его общественной деятельности", – уточнил он.
Клименко не исключил, что в ходе расследования возникнут и другие версии.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.