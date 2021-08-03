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"Были под охраной СБУ". Друг погибшего в Киеве белоруса Шишова объяснил, почему тот не обращался в полицию из-за слежки

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Шишов пропал утром 2 августа, его искали, но нашли только на следующий день повешенным
Шишов пропал утром 2 августа, его искали, но нашли только на следующий день – повешенным
Фото: vvshishov / Instagram

Друг и коллега председателя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова Юрий Щучко пояснил, что активист не обращался в полицию в связи со случаями наблюдения за ним, поскольку поддерживал связь с СБУ. Об этом Щучко рассказал в эфире телеканала "Прямий".

"Виталий общался с людьми из спецслужб Украины, которые курируют акции белорусов в Киеве... Если с тобой разговаривает СБУ, смысл обращаться в полицию? Какое-то время СБУ вела, как они сказали, негласное наблюдение за нами и мы вроде как были под охраной. Куда это испарилось потом, я не знаю. Почему дошло до того, что человек, который вышел на пробежку, оказался убитым в лесу... я не знаю. Это убийство. И за это убийство должны отвечать спецслужбы Украины", – сказал Щучко.

Он подтвердил, что за Шишовым и его девушкой следили неизвестные и, как выяснялось позже, снимали скрытой камерой.

Щучко уверен, что о самоубийстве в случае Шишова речь идти не могла – он был влюблен, у него был хороший доход, увлекающая его деятельность в "Белорусском доме". Последний раз они виделись 31 июля, Шишов был в хорошем настроении. 

Он также отметил, что активисты получали "сигналы" от СБУ – предупреждения быть осторожными, не ходить в одиночку, особенно ночью, в том числе и на пробежки, поскольку возможны нападения и физическое насилие "вплоть до устранения актива "Белорусского дома".

Щучко считает, что государство Украина должна сделать все возможное для того, чтобы найти убийц Шишова, поскольку оно несло ответственность за белорусских политических беженцев. В противном случае белорусы "будут делать это сами".

Активист отметил, что когда правоохранители нашли тело погибшего, представитель полиции сказал близким Шишова, что у найденного сломан нос. Позднее в полиции это не подтвердили – по словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, на теле Шишова нашли только ссадины, характерные для разового падения.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся. 

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители, среди прочих, рассматривают версию убийства, замаскированного под суицид.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко

"Белорусский дом в Украине" – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участи в протестах против фальсификации выборов в Беларуси в августе.

Теги: СБУ, Беларусь, смерть, убийство, полиция, беженцы, активист, спецслужбы, эмиграция, слежка, Виталий Шишов
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