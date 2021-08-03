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Блогер Мартынова: Шишов предупреждал людей, что в Украину приедут "конторские" из белорусских или российских спецслужб

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Мартынова: Похитители Шишова быстро сообразили, что не смогут вывезти его из Украины
Мартынова: Похитители Шишова быстро сообразили, что не смогут вывезти его из Украины
Фото: vvshishov / Instagram

Тело главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова могли подбросить в парк в Киеве уже после завершения поисков. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказала белорусский блогер Татьяна Мартынова.

"Вчера мы оперативно забили тревогу. Молодцы украинские правоохранители и спецслужбы – они отреагировали моментально. И я так понимаю, похитители Шишова быстро сообразили, что не смогут вывезти его из Украины, – все быстро было взято под контроль. Тогда его и убили – это произошло позже. Вчера украинские волонтеры, полиция, кинологи с собаками прочесали весь этот лес. В том числе и тот участок, где сегодня нашли Шишова. Вчера его не было, значит, его привезли туда позднее. У Виталия сломан нос. Остальное скажет полиция. Это пока тайна следствия", – отметила Мартынова.

По ее словам, в белорусской диаспоре обсуждали возможные спецоперации иностранных спецслужб в Украине по похищению активистов, которые скрываются от преследования режима считающего себя белорусским президентом Александра Лукашенко.

"Некоторое время назад "ябацьковские", тертелевские (имеются в виду сотрудники КГБ Беларуси, председателем которого является Иван Тертель. – "ГОРДОН") и прочие причастные парни заявляли, что будут активистов ликвидировать. Потом было множество вбросов о подготовке ликвидационных команд, которые из-за рубежа будут привозить белорусов, хоть в чемодане, хоть в багажнике. Честно говоря, я на это не отреагировала. Мы поржали, потому что это какой-то бред. Но примерно неделю назад пришла информация, что это не фейк. И наши ребята обсуждали, что вскоре в Украину приедут "конторские" из белорусских или российских спецслужб. Есть вариант, что, как обычно, это будет их совместная операция – они же друг без друга не работают. И непосредственно Виталий сам лично предупреждал людей, чтобы были очень осторожны. Но так вышло, что всех предупреждал, а сам делал пробежки в одиночестве в лесополосе", – отметила собеседница.

Она рассказала, что накануне гибели Шишов вел себя, как и обычно.

"В воскресенье мы собирались на Майдане в Киеве. Там был и Виталий. У нас была акция, потом ходили к белорусскому посольству. Пришли пересчитаться и обняться. Все было, как обычно", – рассказала Мартынова.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.  

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Беларусь, преследования, диаспора, похищение, КГБ, волонтеры, правоохранители, активист, спецслужбы, спецоперация, акция, операция, Иван Тертель, Татьяна Мартынова, Виталий Шишов
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