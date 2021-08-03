С 5 августа изменяются правила пересечения границы и КПВВ – Госпогранслужба Украины

И граждане Украины, и иностранцы, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину, должны будут отправиться на самоизоляцию. Ее срок составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения границы.
Как подчеркнули в ведомстве, эта норма не касается лиц, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих стран более семи дней в течение последних 14 дней. Для них срок самоизоляции – 14 дней.
При этом самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы. На граждан, прибывших из России или Индии, эта норма не распространяется.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина готовится к распространению штамма "Дельта". Так, в пунктах пропуска через государственную границу Украины проводится дополнительное тестирование путешественников, прибывших из Индии, Португалии, Великобритании и РФ, "даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа".
Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм коронавируса "Дельта".
За минувшие сутки в Украине подтвердили 827 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Украине подтвердили 2 254 361 случай заболевания, выздоровело 2 187 703 пациента, 52 981 – умер.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.