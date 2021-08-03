С 5 августа изменяются правила пересечения границы и КПВВ – Госпогранслужба Украины

И граждане Украины, и иностранцы, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину, должны будут отправиться на самоизоляцию. Ее срок составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения границы.

Как подчеркнули в ведомстве, эта норма не касается лиц, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих стран более семи дней в течение последних 14 дней. Для них срок самоизоляции – 14 дней.

При этом самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы. На граждан, прибывших из России или Индии, эта норма не распространяется.