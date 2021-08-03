ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

С 5 августа изменяются правила пересечения границы и КПВВ – Госпогранслужба Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За минувшие сутки в Украине подтвердили 827 новых случаев коронавирусной инфекции
За минувшие сутки в Украине подтвердили 827 новых случаев коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

С 5 августа изменяются связанные с карантином правила пересечения границы Украины и контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом 3 августа в Facebook сообщила Госпогранслужба Украины.

И граждане Украины, и иностранцы, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину, должны будут отправиться на самоизоляцию. Ее срок составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения границы.

Как подчеркнули в ведомстве, эта норма не касается лиц, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих стран более семи дней в течение последних 14 дней. Для них срок самоизоляции – 14 дней.

При этом самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы. На граждан, прибывших из России или Индии, эта норма не распространяется.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1977972555687816

Контекст:

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина готовится к распространению штамма "Дельта". Так, в пунктах пропуска через государственную границу Украины проводится дополнительное тестирование путешественников, прибывших из Индии, Португалии, Великобритании и РФ, "даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа".

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм коронавируса "Дельта".

За минувшие сутки в Украине подтвердили 827 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Украине подтвердили 2 254 361 случай заболевания, выздоровело 2 187 703 пациента, 52 981 – умер. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Госпогранслужба, карантин, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Терон вместе с двумя приемными детьми спрыгнула с нижней палубы яхты
Терон вместе с двумя приемными детьми спрыгнула с нижней палубы яхты
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, почему скрывает своего избранника
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, почему скрывает своего избранника
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Дышит через кислородную маску, легкие восстанавливаются". Директор МакSим подтвердила, что певица вышла из 40-дневной комы
"Дышит через кислородную маску, легкие восстанавливаются". Директор МакSим подтвердила, что певица вышла из 40-дневной комы
Остапчук заявил, что получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Остапчук заявил, что получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Солистка Kazka Зарицкая прогулялась по центру Загреба без бюстгальтера
Солистка Kazka Зарицкая прогулялась по центру Загреба без бюстгальтера
Ефросинина стала судьей популярного шоу
Ефросинина стала судьей популярного шоу
Жена Бардаша в вязаном купальнике показала тату в зоне бикини
Жена Бардаша в вязаном купальнике показала тату в зоне бикини
48-летняя Клум засветила голую грудь на постельных фото с 31-летним мужем
48-летняя Клум засветила голую грудь на постельных фото с 31-летним мужем
"Танцы со звездами". Где и когда смотреть новый сезон
"Танцы со звездами". Где и когда смотреть новый сезон
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
3 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Участник украинской группы Kadnay стал восьмым участником шоу "Танцы со звездами"
Участник украинской группы Kadnay стал восьмым участником шоу "Танцы со звездами"
3 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
3 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS