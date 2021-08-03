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"Киллер Бабченко" Цымбалюк: Даже такое циничное чудовище, как я, не ожидал такого тупого забивания х...я на судьбу свидетеля в таком громком и резонансном деле

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Цымбалюк: Пока в стране не появится работающая программа защиты свидетелей будут убивать
Цымбалюк: Пока в стране не появится работающая программа защиты свидетелей – будут убивать
Фото: Алексей Цымбалюк / Facebook

Ветеран АТО Алексей Цымбалюк, известный как "киллер" российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщил в Facebook, что Украина не обеспечила его безопасность как свидетеля, несмотря на то, что человек, которого он "сдал" СБУ, уже вышел из тюрьмы на свободу. По мнению Цымбалюка, это объясняет смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Цымбалюк напомнил, что весной 2018 года к нему обратился его знакомый Борис Герман с предложением убить за большие деньги российского беженца-журналиста Аркадия Бабченко. Цымбалюк "конечно же, согласился и, конечно же, обратился в Службу безопасности Украины". СБУ приняла решение провести спецоперацию с имитацией убийства

Герман говорил и о других убийствах, а также взрывах учреждений, но деньги перечислил только за убийство Бабченко, отметил Цымбалюк. 

"Реализация имитации покушения прошла более-менее норм. Дальше начался лютый треш... Из дела тупо начали делать клоунаду, максимально дискредитируя всю спецоперацию. Дальше смешное соглашение Германа со следствием и в результате смешной тюремный срок 4,6 лет", – написал ветеран. 

Он подчеркнул, что Герман вышел из тюрьмы, не досидев даже этот срок, уехал в Израиль, а потом вернулся в Украину, "и все у него хорошо, только сильно на деньги полинял".

"Сдав планы  русни, я не ожидал особо, что родное государство будет сильно заниматься моей жизнью или безопасностью. Но даже такое циничное чудовище, как я, не ожидал такого тупого забивания х...я на судьбу свидетеля в столь громком и резонансном деле. Тупо ноль помощи, ноль защиты. Просто ничего", – написал Цымбалюк. 

По его мнению, эта история объясняет судьбу убитого в Украине белоруса Шишова.

"Пока в стране не появится работающая программа защиты свидетелей – будут убивать. Будут присылать своих спецов, будут использовать агентуру, нанимать людей со стороны. Будут, потому что можно. Ведь даже если какой-то дурачок и сорвет планы, никого не посадят, если занести достаточно денег в правильные кабинеты. У меня все. Честь имею!" – подытожил Цымбалюк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3019742921644198&id=100008255587669

Контекст:

Глава "Белорусского дома в Украине" Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся. 

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подчеркивал, что Шишов не обращался в полицию по поводу слежки, о которой после его гибели заявили в БДУ. Друг и коллега погибшего Юрий Щучко пояснял, что Шишов поддерживал связь с СБУ и поэтому не видел смысла заявлять в полицию.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Европейские политики также считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко

"Белорусский дом в Украине" – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участия в протестах против фальсификации выборов в Беларуси в августе.

Теги: СБУ, убийство, беженцы, Аркадий Бабченко, спецоперация, свидетели, слежка, Борис Герман, Алексей Цымбалюк, соглашение, Виталий Шишов
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