Украинский борец и нардеп Беленюк выиграл золото на соревнованиях в Загребе

Украинский борец греко-римского стиля и нардеп Жан Беленюк впервые выступил на соревнованиях с осени 2019 года и завоевал золото на турнире серии Гран-при в Загребе.

Беленюк (по центру) в финале соревнований победил шведского спортсмена с результатом 9:1 Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе. Об этом 18 января сообщил isport.ua.

Беленюк, который выступал впервые с осени 2019 года, стал чемпионом в весовой категории до 87 кг. В финале он победил шведа Александра Степанетича со счетом 9:1.

Также золото взял еще один украинский борец Парвиз Насибов, он выступал в категории до 72 кг. В финальной схватке схватке он победил Ахмета Йилмаза из Турции со счетом 3:2.

Кроме того, бронзу Гран-при в категории до 82 кг выиграл Ярослав Фильчаков, который победил в бронзовом финале литовца Арминаса Лыгнугариса со счетом 8:0.