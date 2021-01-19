Украинский борец и нардеп Беленюк выиграл золото на соревнованиях в Загребе

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе. Об этом 18 января сообщил isport.ua.
Беленюк, который выступал впервые с осени 2019 года, стал чемпионом в весовой категории до 87 кг. В финале он победил шведа Александра Степанетича со счетом 9:1.
Также золото взял еще один украинский борец Парвиз Насибов, он выступал в категории до 72 кг. В финальной схватке схватке он победил Ахмета Йилмаза из Турции со счетом 3:2.
Кроме того, бронзу Гран-при в категории до 82 кг выиграл Ярослав Фильчаков, который победил в бронзовом финале литовца Арминаса Лыгнугариса со счетом 8:0.
Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Украинец – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. 30 июня 2019 года Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В августе 2019 года он стал депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".