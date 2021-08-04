Муж белорусской спортсменки Тимановской, который уехал в Киев, получил польскую визу

В то же время из соображений безопасности он не стал предоставлять дополнительную информацию о прибытии легкоатлетки в Варшаву.
Мюллер отметил, что Польша готова оказать Тимановской "любую помощь", в частности, поддержку в ее спортивной карьере, "если она пожелает".
В министерстве иностранных дел Австрии сообщали 4 августа, что Тимановская, которая получила гуманитарную визу Польши, из Токио транзитом через Вену отправится в Варшаву.
По данным источников агентства Reuters в посольстве Польши, Тимановскую пересадили на самолет в Австрию "в последний момент" из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейсе в Польшу.
Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.
Когда ситуация стала публичной, НОК Беларуси снял спортсменку с соревнований "в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Ее попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Позднее СМИ опубликовали аудиозапись разговора Тимановской, предположительно, с главным тренером сборной Беларуси Юрием Моисевичем и начальником национальной команды по легкой атлетике Артуром Шумаком. "Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой... Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно", – говорят собеседники спортсменке. Ей также рекомендовали "смириться" и "не выставлять свою гордыню", потому что "так люди суицидом заканчивают".
Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
Муж Тимановской Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев.
В МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.