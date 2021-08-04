Муж белорусской спортсменки Тимановской, который уехал в Киев, получил польскую визу

В то же время из соображений безопасности он не стал предоставлять дополнительную информацию о прибытии легкоатлетки в Варшаву.

Мюллер отметил, что Польша готова оказать Тимановской "любую помощь", в частности, поддержку в ее спортивной карьере, "если она пожелает".

В министерстве иностранных дел Австрии сообщали 4 августа, что Тимановская, которая получила гуманитарную визу Польши, из Токио транзитом через Вену отправится в Варшаву.

По данным источников агентства Reuters в посольстве Польши, Тимановскую пересадили на самолет в Австрию "в последний момент" из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейсе в Польшу.