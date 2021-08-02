Белорусские чиновники, убеждая Тимановскую сняться с Олимпиады, говорили о суициде, гордыне, "круговороте дьявола" и требовали $150. Аудио

В описании к видео сказано, что собеседники спортсменки – главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич и начальник национальной команды по легкой атлетике Артур Шумак.

Двое мужчин рассказывали собеседнице, что она должна покинуть Олимпиаду, и утверждали, что она "совершила глупость".

"Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой. Дослушай до конца только, не делай никаких поспешных выводов. К тебе очень большая просьба: ты приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Я тебе передам слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Иначе – чем ты больше будешь дергаться – знаешь, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, чем больше она запутывается", – сказал Шумак.

Чиновники сказали, что Тимановской нужно вернуть суточные, которые она "не добудет", считали разницу.

"Кристина, 150 баксов [надо вернуть]. Дай мне. Если что не так, я тебе верну их. Слышишь? Кристина, я опаздываю", – говорил Моисевич.

Тимановская ответила, что чиновники "классно прикрыли задницы" и что для нее ничем хорошим эта ситуация не закончится. В этот момент на аудио слышно, что спортсменка плачет.

Моисевич настаивал на том, чтобы легкоатлетка уезжала и подчинилась, вспомнил о "православной вере" и смирении.

"Смирение человека растет. Смирись. Не выставляй свою гордыню. Второе "я", гордыня тебе будет говорить: "Не надо. Ты чего?" – и начинает тебя в круговорот дьявола брать и крутить тобой. Вот так люди суицидом заканчивают, к сожалению. Вот их дьявол захватывает и говорит: "Ты должен доказать кому-то, выпрыгни с балкона. Ай, как они будут хвататься за голову и сожалеть потом: "Это ж мы довели". Знаешь, что самое интересное? Народ скажет: "Ну, дура, могла бы жить. Кому ты что доказала?" – спросил он.

Спортсменка настаивала, что хочет пробежать на своей дистанции, и говорила собеседникам, что не верит им.

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