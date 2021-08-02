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Белорусские чиновники, убеждая Тимановскую сняться с Олимпиады, говорили о суициде, гордыне, "круговороте дьявола" и требовали $150. Аудио

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Собеседники довели о слез Тимановскую, убеждая сняться с Олимпиады
Собеседники довели о слез Тимановскую, убеждая сняться с Олимпиады
Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь / Facebook

1 августа YouTube-канал "Ник и Майк" опубликовал аудиозапись разговора якобы белорусской спортсменки Кристины Тимановской с двумя белорусскими чиновниками.

В описании к видео сказано, что собеседники спортсменки – главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич и начальник национальной команды по легкой атлетике Артур Шумак. 

Двое мужчин рассказывали собеседнице, что она должна покинуть Олимпиаду, и утверждали, что она "совершила глупость". 

"Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой. Дослушай до конца только, не делай никаких поспешных выводов. К тебе очень большая просьба: ты приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Я тебе передам слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Иначе – чем ты больше будешь дергаться – знаешь, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, чем больше она запутывается", – сказал Шумак. 

Чиновники сказали, что Тимановской нужно вернуть суточные, которые она "не добудет", считали разницу. 

"Кристина, 150 баксов [надо вернуть]. Дай мне. Если что не так, я тебе верну их. Слышишь? Кристина, я опаздываю", – говорил Моисевич.

Тимановская ответила, что чиновники "классно прикрыли задницы" и что для нее ничем хорошим эта ситуация не закончится. В этот момент на аудио слышно, что спортсменка плачет.

Моисевич настаивал на том, чтобы легкоатлетка уезжала и подчинилась, вспомнил о "православной вере" и смирении. 

"Смирение человека растет. Смирись. Не выставляй свою гордыню. Второе "я", гордыня тебе будет говорить: "Не надо. Ты чего?" – и начинает тебя в круговорот дьявола брать и крутить тобой. Вот так люди суицидом заканчивают, к сожалению. Вот их дьявол захватывает и говорит: "Ты должен доказать кому-то, выпрыгни с балкона. Ай, как они будут хвататься за голову и сожалеть потом: "Это ж мы довели". Знаешь, что самое интересное? Народ скажет: "Ну, дура, могла бы жить. Кому ты что доказала?" – спросил он. 

Спортсменка настаивала, что хочет пробежать на своей дистанции, и говорила собеседникам, что не верит им. 

ВИДЕО
Видео: Ник и Майк / YouTube
Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Супруг спортсменки уже уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу

Эту ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допускают введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Минск, Олимпиада, Олимпиада 2020, Кристина Тимановская
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