Белорусская спортсменка Тимановская получила гуманитарную визу Польши

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", – отметил он.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. * always stands for Solidarity. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021

Гуманитарная виза действует один год. Этот тип визы предусматривает возможности трудоустройства на территории Польши. Как отмечает Onet, с начала политического кризиса в Беларуси Польша выдала белорусам почти 125 тыс. виз, в том числе почти 10 тыс. гуманитарных виз.