Из Вены Тимановская полетит в Варшаву. По данным СМИ, маршрут изменили из соображений безопасности

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Австрии 4 августа, пишет агентство APA.

Тимановская отправится в Варшаву сразу после прибытия в Вену, рассказали в МИД. Изначально сообщалось, что спортсменка из Японии отправится в Варшаву, именно Польша выдала ей гуманитарную визу. Но сегодня утром стало известно, что маршрут изменен и она вылетела в Вену.

По данным источников агентства Reuters в посольстве Польши, Тимановскую пересадили на самолет в Австрию "в последний момент" из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейсе в Польшу.

ТАСС, ссылаясь на информацию собеседников в аэропорту Токио, пишет, что решение приняли дипломаты, которые сопровождают спортсменку.