"Там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни". Легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь [в Германии] есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", – написала Максимова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Maksimova-Krauchanka * (@_maksimava_yana)

Спортсменка добавила, что надеется на продолжение спортивной карьеры и на то, что у нее будет возможность тренироваться, выступать и готовиться к следующим Олимпийским играм.

Вместе с Максимовой в Беларусь отказался возвращаться ее муж Андрей Кравченко, который на Олимпиаде 2008 года завоевал серебряную медаль в десятиборье, сообщило "Радио Свобода".