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Еще один белорусский спортсмен покинул страну после скандала с Тимановской

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Яковлев уже отбывал 15 суток в белорусском СИЗО
Яковлев уже отбывал 15 суток в белорусском СИЗО
Фото: kostet1985 / Instagram

Тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист независимого объединения спортсменов Константин Яковлев покинул Беларусь и уехал в Украину. Об том сообщает издание "Наша Ніва".

Как отмечает "Трибуна", в июне Яковлев отбыл 15-дневный арест. Его задержали после того, как он ездил в Барановичи, чтобы встретить журналиста "Трибуны" Дмитрия Руто, у которого истек срок административного ареста в 15 суток за красно-белый футбольный шарф в авто.

Вечером того дня Яковлев хотел провести в Новой Боровой тренировку для всех желающих. Однако по дороге в Минск машину, в которой ехал Яковлев и другие спортсмены, остановили на трассе. К ней подъехал микроавтобус, а затем люди в масках задержали тренера. Позже в его квартире был проведен обыск – силовики забрали два компьютера, телефон, одежду SOS.BY и медали с изображением "Пагони" – исторического герба Беларуси.

Белорусские силовики заявили, что Яковлев под видом тренировки хотел собрать людей, чтобы обсудить с ними политические вопросы и актуальные события в Беларуси. За это его отправили на 15 суток в СИЗО.

В своем Instsgram Яковлев регулярно публикует критические посты о белорусской власти. 3 августа в Stories он опубликовал фото из Киева.

Скриншот: kostet1985 / Instagram
Скриншот: kostet1985 / Instagram

Скриншот: kostet1985 / Instagram
Скриншот: kostet1985 / Instagram

Контекст:

Яковлев уехал из Беларуси вскоре после инцидента со спортсменкой Кристиной Тимановской. Она 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж спортсменки Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу

Ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Теги: Украина, спорт, Беларусь, Кристина Тимановская
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