Еще один белорусский спортсмен покинул страну после скандала с Тимановской

Как отмечает "Трибуна", в июне Яковлев отбыл 15-дневный арест. Его задержали после того, как он ездил в Барановичи, чтобы встретить журналиста "Трибуны" Дмитрия Руто, у которого истек срок административного ареста в 15 суток за красно-белый футбольный шарф в авто.

Вечером того дня Яковлев хотел провести в Новой Боровой тренировку для всех желающих. Однако по дороге в Минск машину, в которой ехал Яковлев и другие спортсмены, остановили на трассе. К ней подъехал микроавтобус, а затем люди в масках задержали тренера. Позже в его квартире был проведен обыск – силовики забрали два компьютера, телефон, одежду SOS.BY и медали с изображением "Пагони" – исторического герба Беларуси.

Белорусские силовики заявили, что Яковлев под видом тренировки хотел собрать людей, чтобы обсудить с ними политические вопросы и актуальные события в Беларуси. За это его отправили на 15 суток в СИЗО.

В своем Instsgram Яковлев регулярно публикует критические посты о белорусской власти. 3 августа в Stories он опубликовал фото из Киева.

Скриншот: kostet1985 / Instagram

