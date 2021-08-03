МОК начал официальное расследование дела белорусской спортсменки Тимановской

Организация должна установить все факты и выслушать всех участников, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, подчеркнул Адамс. Он отметил, что МОК запросил у Олимпийского комитета Беларуси письменные разъяснения по поводу случившегося.

Когда МОК планирует завершить расследование, Адамс не уточнил.

По словам спикера, планируется, что вскоре спортсменка, которой посольство Польши в Токио предоставило гуманитарную визу, отправится в Варшаву.

Тимановская в нескольких беседах заверила МОК, что чувствует себя в безопасности и защищенной, теперь она находится в безопасном месте, сказал Адамс. Он отметил, что МОК также связался с Национальным олимпийским комитетом Польши, чтобы обсудить, как поддержать Тимановскую в будущем.