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МОК начал официальное расследование дела белорусской спортсменки Тимановской

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Тимановская скоро уедет в Польшу
Тимановская скоро уедет в Польшу
Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное расследование дела белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую пытались против ее воли вывезти из Токио из-за критики руководства сборной. Об этом 3 августа сообщил спикер МОК Марк Адамс, пишет агентство DPA.

Организация должна установить все факты и выслушать всех участников, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, подчеркнул Адамс. Он отметил, что МОК запросил у Олимпийского комитета Беларуси письменные разъяснения по поводу случившегося.

Когда МОК планирует завершить расследование, Адамс не уточнил. 

По словам спикера, планируется, что вскоре спортсменка, которой посольство Польши в Токио предоставило гуманитарную визу, отправится в Варшаву.

Тимановская в нескольких беседах заверила МОК, что чувствует себя в безопасности и защищенной, теперь она находится в безопасном месте, сказал Адамс. Он отметил, что МОК также связался с Национальным олимпийским комитетом Польши, чтобы обсудить, как поддержать Тимановскую в будущем.

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку сняли с соревнований "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" и  попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу

В МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Теги: спорт, Беларусь, Польша, МОК, Олимпиада, расследование, спортсмены, Олимпиада 2020, легкоатлеты, Международный олимпийский комитет, Кристина Тимановская
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