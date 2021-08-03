Блинкен: Действия режима Лукашенко в отношении спортсменки Тимановской нарушают олимпийский дух и оскорбляют основные права

"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую оставить Олимпиаду просто за то, что она воспользовалась свободой слова. Такие действия нарушают олимпийский дух, оскорбляют основные права и являются недопустимыми", – заявил дипломат.
The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021
Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
Муж Тимановской Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу.
Ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.