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Блинкен: Действия режима Лукашенко в отношении спортсменки Тимановской нарушают олимпийский дух и оскорбляют основные права

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Блинкен осудил действия властей Беларуси против Тимановской
Блинкен осудил действия властей Беларуси против Тимановской
Фото: EPA

Действия белорусских властей в отношении спортсменки Кристины Тимановской недопустимы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twіtter 3 августа.

"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую оставить Олимпиаду просто за то, что она воспользовалась свободой слова. Такие действия нарушают олимпийский дух, оскорбляют основные права и являются недопустимыми", – заявил дипломат.

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу

Ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Беларусь, Госдепартамент США, Олимпиада, Энтони Блинкен, Кристина Тимановская
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