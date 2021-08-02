Муж белорусской спортсменки Тимановской рассказал, что в Украине чувствует себя безопасно

Зданевич признался, что не знает, что они с Тимановской будут делать дальше Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Решение о поездке в Украину он принял за полчаса, приехал сюда, потому что здесь у него есть знакомые. Мужчина рассказал, что сейчас чувствует себя в безопасности.

Зданевич признался, что не знает, что они с Тимановской будут делать дальше. Он отметил, что в Беларуси осталась мать спортсменки.

Зданевич – мастер спорта, работал тренером по фитнесу. В 2018 году окончил университет в Бресте по специальности "физическая культура".