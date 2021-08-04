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Украинская финалистка Олимпиады Рыжикова: Стыдно за свою страну. Я одна в поле воин против целой армии

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Рыжикова охарактеризовала свою подготовку к Олимпиаде фразой "пальцем в небо"
Рыжикова охарактеризовала свою подготовку к Олимпиаде фразой "пальцем в небо"
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

В качестве подготовки украинских и иностранных спортсменов к Олимпиаде есть существенная разница. На это 4 августа в комментарии Общественному обратила внимание украинская легкоатлетка, финалистка летних Олимпийских игр 2020 года Анна Рыжикова.

Рыжикова сегодня утром завершила участие в Олимпиаде, она бежала на дистанции 400 метров с барьерами и заняла пятое место. Еще одна украинка – Виктория Ткачук – заняла шестое место в этой дисциплине, показав лучший результат в карьере. 

Украинским легкоатлетам, по словам Рыжиковой, приходится практически самостоятельно готовиться к Олимпиаде, тогда как на конкурентов работают целые команды. 

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоят тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке [Бол, обладательница бронзы на дистанции 400 м в Токио] – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает. Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и которые мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова", – сказала украинка. 

Контекст:

Выход Рыжиковой и Ткачук в финал забега на 400 м с барьерами среди женщин на Олимпиаде в Федерации легкой атлетики называли историческим событием. "Это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами выступят две украинки", – заявили в федерации. 

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примут участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас 11 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем и греко-римской борьбе – и восемь бронзовых – в женском дзюдо и греко-римской борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем, в большом теннисе и в синхронном плавании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, спорт, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, легкоатлеты, Олимпийские игры, украинки, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
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