Украинская финалистка Олимпиады Рыжикова: Стыдно за свою страну. Я одна в поле воин против целой армии

Рыжикова сегодня утром завершила участие в Олимпиаде, она бежала на дистанции 400 метров с барьерами и заняла пятое место. Еще одна украинка – Виктория Ткачук – заняла шестое место в этой дисциплине, показав лучший результат в карьере.

Украинским легкоатлетам, по словам Рыжиковой, приходится практически самостоятельно готовиться к Олимпиаде, тогда как на конкурентов работают целые команды.

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоят тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке [Бол, обладательница бронзы на дистанции 400 м в Токио] – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает. Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и которые мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова", – сказала украинка.