Медальный зачет Олимпиады 2020. Лидеры не изменились, Украина в рейтинге опустилась

2 августа представители Поднебесной завоевали пять золотых медалей.

На втором месте – Соединенные Штаты, у них 22 золотые награды, 25 серебряных и 17 бронзовых, итого – 64 медали.

Замыкает тройку лидеров Япония – 17 золотых наград, шесть серебряных и 10 бронзовых, всего – 33 медали.

Украина опустилась с 56-го места на 60-е.

Скриншот: olympics.com

В понедельник схватку за бронзу проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. Украинка Алла Черкасова не прошла в финал Олимпиады и будет бороться за бронзу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг.

Сергей Кулиш в финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки, идя вторым, выстрелил в чужую мишень и занял последнее, восьмое, место.

В то же время Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал забега на 400 м с барьерами, это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в этой дисциплине сразу две украинки поборются за медали Игр. Также в финал квалифицировались Марина Килипко (в прыжках с шестом среди женщин, впервые за 17 лет) и Михаил Кохан (в метании молота).