"Такое случается раз на миллион". Украинец шел третьим в стрельбе из винтовки в финале Олимпиады, но попал в чужую мишень

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Украинец мог побороться за олимпийскую медаль – он шел третьим и после одной из серий поднялся на второе место. Однако последний выстрел спортсмену не засчитали.
Комментаторы Общественного предположили, что он мог выстрелить в чужую мишень, так как хорват Петар Горша звал судью и показывал ему свою мишень.
Позже Кулиш дал комментарий Общественному и подтвердил, что действительно промахнулся.
"Я выстрелил не в свою мишень. [...] Наверное, волнение сыграло роль. Тяжело [это объяснить], такое случается раз на миллион и это случилось сегодня. Тяжело что-то говорить", – сказал он.
Тренер национальной сборной Александр Каминский уточнил, что украинец попал в "десятку" на чужой мишени. Он объяснил, что в положении стоя амплитуда винтовки больше, кроме того, на костюме Кулиша расстегнулась пуговица и винтовку "повело".
Каминский отметил, что в истории Олимпийских игр это не уникальный случай. Ранее такое происходило с американцем Мэттью Эммонсом.
Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал китаец Чжан Чанхун, он установил мировой рекорд.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе. В турнирной таблице Украина находится на 58-м месте.