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"Такое случается раз на миллион". Украинец шел третьим в стрельбе из винтовки в финале Олимпиады, но попал в чужую мишень

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Кулиш: Я выстрелил не в свою мишень. Наверное, волнение сыграло роль
Кулиш: Я выстрелил не в свою мишень. Наверное, волнение сыграло роль
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Украинский спортсмен Сергей Кулиш в финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на Олимпиаде 2020 года в Токио занял последнее, восьмое место.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Украинец мог побороться за олимпийскую медаль – он шел третьим и после одной из серий поднялся на второе место. Однако последний выстрел спортсмену не засчитали.

Комментаторы Общественного предположили, что он мог выстрелить в чужую мишень, так как хорват Петар Горша звал судью и показывал ему свою мишень. 

Позже Кулиш дал комментарий Общественному и подтвердил, что действительно промахнулся. 

"Я выстрелил не в свою мишень. [...] Наверное, волнение сыграло роль. Тяжело [это объяснить], такое случается раз на миллион и это случилось сегодня. Тяжело что-то говорить", – сказал он. 

Тренер национальной сборной Александр Каминский уточнил, что украинец попал в "десятку" на чужой мишени. Он объяснил, что в положении стоя амплитуда винтовки больше, кроме того, на костюме Кулиша расстегнулась пуговица и винтовку "повело". 

Каминский отметил, что в истории Олимпийских игр это не уникальный случай. Ранее такое происходило с американцем Мэттью Эммонсом.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал китаец Чжан Чанхун, он установил мировой рекорд. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе. В турнирной таблице Украина находится на 58-м месте.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, стрельба, Олимпиада, медали, Олимпиада 2020, Олимпийские игры
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