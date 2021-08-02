"Такое случается раз на миллион". Украинец шел третьим в стрельбе из винтовки в финале Олимпиады, но попал в чужую мишень

Кулиш: Я выстрелил не в свою мишень. Наверное, волнение сыграло роль Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Украинец мог побороться за олимпийскую медаль – он шел третьим и после одной из серий поднялся на второе место. Однако последний выстрел спортсмену не засчитали.

Комментаторы Общественного предположили, что он мог выстрелить в чужую мишень, так как хорват Петар Горша звал судью и показывал ему свою мишень.

Позже Кулиш дал комментарий Общественному и подтвердил, что действительно промахнулся.

"Я выстрелил не в свою мишень. [...] Наверное, волнение сыграло роль. Тяжело [это объяснить], такое случается раз на миллион и это случилось сегодня. Тяжело что-то говорить", – сказал он.

Тренер национальной сборной Александр Каминский уточнил, что украинец попал в "десятку" на чужой мишени. Он объяснил, что в положении стоя амплитуда винтовки больше, кроме того, на костюме Кулиша расстегнулась пуговица и винтовку "повело".

Каминский отметил, что в истории Олимпийских игр это не уникальный случай. Ранее такое происходило с американцем Мэттью Эммонсом.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал китаец Чжан Чанхун, он установил мировой рекорд.