Украинские каноисты Алтухов и Янчук вышли в полуфинал Олимпиады 2020

По итогам четвертьфинального заезда на дистанции 1000 м украинские спортсмены в каноэ-двойке финишировали вторыми. Их результат – 3.49.356, говорится на сайте Олимпиады.

Первыми преодолели дистанцию каноисты из Бразилии, их время – 6.48.611.

Полуфиналы состоятся во вторник, 3 августа.

Скриншот: olympics.com

"В первом заезде не все пошло по плану. Справа дует встречный ветер, поэтому лодку держать немного тяжело. Но завтра при любой погоде мы будем навязывать свою борьбу и показывать все, что можем", – поделились впечатлениями от стартов гребцы.