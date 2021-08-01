В медальном зачете Олимпиады 2020 на второе место вышли США, Украина поднялась на 56-е место

На второе место поднялись Соединенные Штаты, у них 20 золотых наград, 23 серебряные и 16 бронзовых.

Япония, которая накануне шла в медальном зачете второй с 17 наградами высшей пробы, не завоевала в воскресенье ни одного золота и опустилась на третье место.

Украина поднялась с 65-го места на 56-е. Свои позиции сборная улучшила благодаря серебряной медали Михаила Романчука в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинские спортсмены также пять раз завоевывали бронзу Токио 2020.

Олимпийские медали имеют спортсмены из 76 стран.

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com