Канадская чемпионка Олимпиады 2020 в Токио: Горжусь, что мои предки были украинцами

Кит (справа на фото) выросла в украинской общине в провинции Онтарио Фото: EPA

Кит рассказала изданию, что выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).

"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Святого Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами", – подчеркнула Кит.

Как отмечается на сайте Игр, Кристен в составе женской восьмерки Канады стала чемпионкой Олимпиады 30 июля.

"Первое золото Токио попало-таки в украинские руки", – прокомментировал в Facebook успех канадки с украинскими корнями историк и журналист Вахтанг Кипиани.