Канадская чемпионка Олимпиады 2020 в Токио: Горжусь, что мои предки были украинцами

Кит рассказала изданию, что выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).
"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела бы, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Святого Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами", – подчеркнула Кит.
Как отмечается на сайте Игр, Кристен в составе женской восьмерки Канады стала чемпионкой Олимпиады 30 июля.
"Первое золото Токио попало-таки в украинские руки", – прокомментировал в Facebook успех канадки с украинскими корнями историк и журналист Вахтанг Кипиани.
Кит является рулевой в команде. Как отмечает "Обозреватель", Кристен начала заниматься греблей в 2002 году, ее дедушка был одним из основателем школьной команды по гребле.
В 2012 году Кит выступила на Паралимпийских играх в Лондоне, где Канада выиграла финал B.
Через год Кристен в составе восьмерки основной сборной страны завоевала бронзу на чемпионате мира в Люцерне и чемпионате мира по академической гребле в Южной Корее.
В 2017 году Кит вернулась в основную сборную Канады. В качестве рулевого женской восьмерки она помогла команде стать двукратными вице-чемпионами мира.