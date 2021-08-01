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Прыгунья из Венесуэлы Рохас стала чемпионкой Олимпиады 2020, побив почти 26-летний рекорд украинки

Рохас (на фото) побила мировой рекорд украинки Кравец в тройном прыжке
Рохас (на фото) побила мировой рекорд украинки Кравец в тройном прыжке 
Фото: EPA

Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас завоевала золотую медаль в тройном прыжке на Олимпиаде 2020 в Токио. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

В последней шестой попытке Рохас показала результат 15,67 м – это новый мировой рекорд. Предыдущее достижение установила в августе 1995 года украинка Инесса Кравец (15,50 м) на чемпионате мира в Гетеборге (Швеция).

Второе место заняла Патрисия Мамона из Португалии (15,01 м), третье – испанка Ана Пелетейро (14,87 м).

Украинка Ольга Саладуха в квалификации в лучшей попытке показала результат 13,91 м, чего не хватило для выхода в финал соревнований. После этого 38-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

Саладуха – народный депутат Украины от фракции "Слуга народа".

Контекст:

Рохас 25 лет, она дважды выигрывала чемпионат мира (в 2017-м и 2019 году), а также чемпионат мира в помещении (2018), отмечается на сайте Игор в Токио.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменка из Венесуэлы стала второй.

Теги: спорт, Венесуэла, Олимпиада, Токио, рекорд, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, легкоатлеты, Юлимар Рохас, Инесса Кравец
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