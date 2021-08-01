ГОРДОН
 
 
МИР

Американская спортсменка заявила, что ей неприятно видеть серебро россиян на Олимпиаде 2020

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Американки заняли четвертое место в соревнованиях
Американки заняли четвертое место в соревнованиях
Фото: EPA

Американка Меган Калмо, которая в паре с Трейси Айссер представляла США в академической гребле на Олимпиаде 2020 в Токио, 29 июля заявила, что испытывает неприятные чувства после того, как команда России завоевала серебряную медаль. Об этом Калмо написала в Twitter.

Американки заняли четвертое место в соревнованиях. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская вышли на второе место.

"Видеть команду, которой здесь не должно быть, но при этом она уходит с серебром, – неприятное чувство. В целом я действительно разочарована, и я сочувствую другим спортсменам в финале. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную", – отметила спортсменка.

В интервью изданию row2k.com Калмо пояснила свою позицию. Она заявила, что на соревнованиях было много спортсменок, которые могли выиграть гонку, но не смогли этого сделать из-за россиянок.

30 июля телеканал "Дождь" написал в Facebook, что российские спортсмены на Олимпиаде "борются не только с соперниками, но и с психологическим давлением".

"Соперница россиянок, занявших второе место в академической гребле, заявила, что "серебро досталось тем, кого здесь и быть-то было не должно", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/tvrain/videos/328419235459544/

Победу россиянок Степановой и Орябинской в академической гребле называют исторической, последний раз спортсмены из РФ получали олимпийские медали в этом виде спорта на Олимпиаде 2004 в Афинах, сообщила "Русская служба ВВС".

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

В медальном зачете Игр США занимают второе место, у сборной страны 20 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых медалей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады. Россия – на пятом месте.

Россияне на Олимпийских играх из-за допингового скандала выступают как нейтральные атлеты – без российского флага и гимна.

Теги: Россия, США, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Солистка Go-A рассекретила, как увеличились гонорары группы после "Евровидения 2021"
  Солистка Go-A рассекретила, как увеличились гонорары группы после "Евровидения 2021"
"Мать троих детей, на минуточку". Alyosha обнажила бедра и восхитила фанатов
"Мать троих детей, на минуточку". Alyosha обнажила бедра и восхитила фанатов
  Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin
  Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin
"Откуда синяк? Кто-то ущипнул?" Jerry Heil засветила бедра и плоский живот
"Откуда синяк? Кто-то ущипнул?" Jerry Heil засветила бедра и плоский живот
  Джамала и Tayanna рассказали о своем неожиданном дуэте
  Джамала и Tayanna рассказали о своем неожиданном дуэте
Таран в бикини заворожила подписчиков стройной фигурой
Таран в бикини заворожила подписчиков стройной фигурой
"В таком выходить нельзя, мужики скончаются". Maruv исполнила эротичный танец под душем. Видео
"В таком выходить нельзя, мужики скончаются". Maruv исполнила эротичный танец под душем. Видео
"Как же вы похожи". Ани Лорак показала новые фото с дочерью Софией
"Как же вы похожи". Ани Лорак показала новые фото с дочерью Софией
"Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!" Ефросинина надела необычные серьги. Фото
"Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!" Ефросинина надела необычные серьги. Фото
1 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
1 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Британский премьер Джонсон во второй раз станет отцом
Британский премьер Джонсон во второй раз станет отцом
Притула снова стал студентом
Притула снова стал студентом
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Фигурка идеальная, ножки – бомба". Никитюк в купальнике заворожила фанатов длинными ногами
"Фигурка идеальная, ножки – бомба". Никитюк в купальнике заворожила фанатов длинными ногами
"Решили возглавить "Квартал 95"?" Ляшко показал, как "круто иметь свои яйца"
"Решили возглавить "Квартал 95"?" Ляшко показал, как "круто иметь свои яйца"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом большое событие
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом большое событие
"Милота". Loboda впервые показала лицо дочери, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Линдеманну
"Милота". Loboda впервые показала лицо дочери, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Линдеманну
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS