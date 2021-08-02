Уроженец Украины Плесной завоевал бронзу Олимпиады для Грузии. Он заявил, что в Украине не создают условия для спортсменов

Плесной: У меня были серьезные разногласия с Федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну Фото: EPA

С 2018 года Плесной выступает за Грузию.

"В Украине не создают условия для спортсменов. Им не дают того, что они заслуживают. У меня были серьезные разногласия с Федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну. У меня просто не было другого выбора. Если бы я сейчас выступал за Украину, то, возможно, на Олимпиаду не поехал бы вообще", – цитирует заявление Плесного в эфире Общественного издание "Трибуна".

Он поблагодарил Грузию за то, что та дала ему возможность выступать на Играх, но отметил, что "не забывает свою землю" и то, что родом с Донбасса.

"Люблю свою землю, Украину и Грузию – это для меня родные места", – сказал Плесной.

В комментарии "Sputnik Грузия" перед Олимпиадой спортсмен рассказывал также, что у него "были определенные проблемы в сборной Украины". Плесной получил несколько предложений из разных стран и выбрал Грузию, так как там, по его мнению, были лучшие условия.