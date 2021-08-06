Олимпиада 2020. Украинский каратист Горуна вышел в полуфинал и обеспечил себе минимум бронзу

По данным сайта Олимпиады, украинец победил японца Кена Нишимуру (2:1), оказался сильнее Скотта Томаса из США (2:1), а также завершил вничью 0:0 поединок с венгром Габором Харспатаки. Эти результаты позволили Горуне квалифицироваться в полуфинал.

В заключительной схватке украинец со счетом 1:4 уступил представителю Египта Абделазизе Абдалле и занял второе место в своей группе.

Таким образом, Горуна обеспечил себе минимум бронзовую медаль Олимпийских игр.