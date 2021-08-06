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Олимпиада 2020. Украинский каратист Горуна вышел в полуфинал и обеспечил себе минимум бронзу

Горуна вышел в 1/2 финала
Горуна вышел в 1/2 финала
Скриншот: UA:Перший

Украинский каратист Станислав Горуна вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

По данным сайта Олимпиады, украинец победил японца Кена Нишимуру (2:1), оказался сильнее Скотта Томаса из США (2:1), а также завершил вничью 0:0 поединок с венгром Габором Харспатаки. Эти результаты позволили Горуне квалифицироваться в полуфинал.

В заключительной схватке украинец со счетом 1:4 уступил представителю Египта Абделазизе Абдалле и занял второе место в своей группе.

Таким образом, Горуна обеспечил себе минимум бронзовую медаль Олимпийских игр.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины 13 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.

Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада 2020, карате, Станислав Горуна, Олимпийские игры
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