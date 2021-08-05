Украинка Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Лузан участвовала в соревнованиях в одиночной гребле на каноэ.

"Украинская каноистка финиширует третьей в финале на дистанции 200 м и приносит Украине бронзу Олимпийских игр – 2020", – говорится в сообщении.

Результат Лузан в финале - 47,034, сообщила пресс-служба НОК Украины.

Золото завоевала представительница США Харрисон Невин, серебро – спортсменка из Канады Винсент-Лапойнте Лоуренс.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас вместе с наградой, которую завоевала Лузан, 12 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и девять бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в синхронном плавании.